Diocesi: Genova, domani un incontro per vivere l’esperienza di “famiglia di famiglie”

“C’è il desiderio di tante famiglie di vivere esperienza di famiglia di famiglie, cioè poter vivere non soltanto con la propria famiglia, ma condividere il cammino con altre famiglie. Questa è una cosa estremamente bella: cioè non è solo il desiderio di vivere io e la mia famiglia, mia moglie, i miei figli, o il marito e i figli, ma voler condividere questo con altre famiglie. E credo che questa sia una cosa estremamente bella, perché tante famiglie mi hanno chiesto questo”. Don Pier Luigi Pedemonte, coordinatore Pastorale della Famiglia della diocesi di Genova, utilizza le parole dell’arcivescovo Tasca per presentare l’incontro che si terrà domani mattina, sabato 10 dicembre, che si propone come obiettivo “un rinnovato confronto circa il progetto di vita comune ‘famiglia di famiglie’”.

Nel precedente incontro che si è svolto nei mesi scorsi presso il Santuario di Nostra Signora della Guardia, ricorda il responsabile della pastorale familiare della diocesi di Genova, avevamo preso “l’impegno della preghiera personale e di un incontro prima di Natale”. L’incontro è quindi aperto alle “famiglie interessate e a quelle che sono incuriosite da una proposta di questo tipo e che hanno nel cuore questo sogno”. L’appuntamento si terrà presso il Seminario di Genova in Salita E. Cavallo 104 dalle 10 alle 13 e terminerà con il pranzo al sacco. “Sarà un bel rivederci, all’insegna specialmente del percorso spirituale che vogliamo intraprendere, per comprendere cosa lo Spirito ci suggerisce”, ha affermato ancora don Pedemonte. Per facilitare l’organizzazione della mattinata, si chiede di poter indicare la partecipazione inviando una mail all’indirizzo famigliaevita@diocesi.genova.it.