Diritti umani: Roma, nella stazione Tiburtina s’inaugura domani la mostra fotografica “Vite in movimento”

Domani, sabato 10 dicembre, alle 12, nella Stazione Tiburtina di Roma, l’Unicef – in collaborazione con Grandi Stazioni Retail e con il supporto di Accademia Italiana – presenta la mostra fotografica “Vite in Movimento. Sogni e sfide di 16 adolescenti in Italia”.

La mostra fotografica sarà inaugurata in occasione della Giornata mondiale dei diritti umani (10 dicembre) fino alla giornata internazionale per i diritti dei migranti (18 dicembre). Simbolica la scelta della stazione per ospitare l’esposizione che, attraverso scatti selezionati, invita il visitatore a guardare il mondo dagli occhi di ragazze e ragazzi che si sono trovati a lasciare il Paese d’origine e sono arrivati recentemente in Italia. La mostra è infatti il risultato di un workshop che ha coinvolto 16 ragazze e ragazzi da 6 Paesi diversi realizzato in collaborazione con Giacomo Pirozzi, fotografo professionista che dal 1991 lavora con l’Unicef in contesti di vulnerabilità. Ragazze e ragazzi sono stati guidati in uno studio tecnico dell’immagine, hanno ricevuto una macchina fotografica con cui hanno descritto spaccati della loro realtà, che hanno commentato con un attento lavoro di storytelling. Gli scatti, raccolti in 14 pannelli, raccontano storie diverse ma legate da caratteristiche comuni: un passato che – per diverse circostanze – porta a un viaggio, le sfide specifiche del percorso migratorio e quelle più comuni legate all’adolescenza, i sogni e le speranze future. Ogni pannello mette in risalto anche le parole chiave emerse durante i lavori del workshop – nostalgia, movimento, viaggio, vita, speranza, sogno, normalità – rivelando così i vissuti dietro la scelta, più o meno volontaria, di intraprendere il percorso migratorio.