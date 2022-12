Lavoro: Chieti, 11 detenuti superano l’esame finale per diventare pizzaioli

Si è concluso con l’esame finale a Chieti, nella sede di Academy ForMe, il progetto che ha visto 11 detenuti partecipare al corso di pizzaiolo, ottenendo la qualifica professionale valida ai sensi del D.Lgs 13/13. Il progetto nasce da un’idea della Casa circondariale di Chieti ed è stato organizzato e gestito da Academy ForMe, che ha erogato il corso riconosciuto dalla Regione Abruzzo, con lezioni teoriche e pratiche della durata di 370 ore, oltre che un tirocinio di 50 ore.

Sono stati coinvolti nelle attività Confartigianato imprese Chieti L’Aquila, Caritas diocesana di Chieti, Sacar srl e Triveri srl. “Il progetto formativo, promosso in collaborazione con la Casa circondariale, ha un’importantissima funzione sociale: un’adeguata formazione dei detenuti e, soprattutto, nuove opportunità per un futuro lavorativo”, sono le parole di Daniele Giangiulli, direttore di Academy ForMe e di Confartigianato Chieti L’Aquila, riportate nel comunicato, dove si precisa che all’iniziativa hanno preso parte il direttore della Casa circondariale, Franco Pettinelli, ed il presidente dell’associazione artigiana, Camillo Saraullo, e si spiega che l’auspicio sia il prosieguo del progetto che, attraverso la formazione, vuole favorire la crescita delle competenze dei detenuti e dare loro un futuro in termini di opportunità occupazionali.