Diocesi: Rossano, al via una campagna di raccolta giocattoli e lenzuola per le persone bisognose

Una campagna di raccolta di giocattoli in buono stato, ma soprattutto di coperte e lenzuola “per rendere meno gelido e disagevole non solo il periodo delle feste, ma anche la stagione invernale per tanti fratelli che si trovano in condizioni di indigenza, molti dei quali non vogliono abbandonare i loro improvvisati rifugi per strada, ma non per questo devono essere dimenticati”. È la campagna “Regaliamo un sorriso”, organizzata dall’arcidiocesi di Rossano-Cariati. La raccolta durerà una settimana, dal 12 al 16 dicembre 2022 e sarà suddivisa per vicarie: lunedì 12 dicembre – vicaria di Cariati: parrocchia Cristo Re dalle ore 15 alle ore 17; martedì 13 dicembre – vicaria di Longobucco: parrocchia San Giovanni Battista dalle 15 alle 17; mercoledì 14 dicembre – vicaria di Rossano: parrocchia Ss. Trinità dalle ore 15 alle ore 17; giovedì 15 dicembre – vicaria di Corigliano: parrocchia Ss. Immacolata dalle ore 16 alle 18; venerdì 16 dicembre – vicaria di Terranova: parrocchia S. Maria del Carmine dalle ore 16 alle 18.