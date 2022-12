Avvento: Caritas Foligno, oggi pomeriggio inizia “Il viaggio della natività per le vie della pace”

“Il viaggio della natività per le vie della pace”. Oggi, venerdì 9 dicembre a partire dalle ore 15, l’Ufficio pastorale della Caritas della diocesi di Foligno, in collaborazione con Fondazione Arca del Mediterraneo, invita a un itinerario di preghiera e riflessione in attesa del Natale, sostando in alcuni luoghi simbolo del territorio diocesano per incontrare volti e famiglie. Il ritrovo di questo primo appuntamento, dal titolo “Accoglienza e dialogo tra le generazioni”, sarà a Foligno in piazza della Repubblica per un breve itinerario di preghiera fino alla chiesa di San Paolo in via del Roccolo. San Francesco d’Assisi sarà il testimone di riferimento come portatore di pace. “C’è bisogno di ripartire, di rialzarsi, di ritrovare il senso della meta della propria esistenza…. È necessario rinnovare sempre l’orizzonte comune verso cui siamo incamminati. L’orizzonte della Speranza!”. Così, ricorda la diocesi, sottolineava Papa Francesco, nel suo primo Angelus del tempo di Avvento sul soglio di Pietro, per definire l’orizzonte della speranza, essenziale “per fare un buon cammino”.