Natale: Terni, al Museo diocesano al via la rassegna “Incontri natalizi 2022” con mostre di pittura, scultura, fotografia e cartoline

In preparazione al Natale, il Museo diocesano e la Proloco, con il patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune di Terni, promuovono dal 10 al 20 dicembre presso il Museo diocesano di Terni, la rassegna d’arte “Incontri natalizi 2022”, collettiva di pittura, scultura, grafica, fotografia, presepi e cartoline natalizie, la bancarella della solidarietà e eventi culturali dedicati alla solidarietà e pace nel mondo.

L’iniziativa, giunta alla 33esima edizione, unisce arte, cultura e mondialità nel segno del dialogo, delle tradizioni popolari locali, dall’arte visiva, originale e creativa. A questo si aggiunge la solidarietà con l’incontro tra le associazioni che si occupano a vario livello di volontariato. La mostra sarà inaugurata il 10 dicembre, alle 16.30, con la presentazione delle opere e dei progetti delle associazioni presenti, della bancarella della solidarietà e del premio Simpatia del pubblico. Allieterà l’evento il concerto del Quartetto musicale della scuola di musica “Istituto Briccialdi” di Terni. La mostra rimarrà aperta tutti i giorni dalle 16.30 alle 19.00. Tra le iniziative da segnalare “Signore dacci oggi il nostro pane”, raccolta di ricette popolari a base di pane e non solo, realizzata dai volontari del Centro Missionario diocesano con l’intento di sensibilizzare sul grande problema della fame nel mondo. Tra gli eventi culturali l’11 e il 14 dicembre il Recital di poesie in vernacolo e in lingua, a carattere natalizio, sacro, sociale, ecologico e per la pace, e del premio letterario Logo d’Oro città di Terni, promosso dalla Pro Loco di Terni. Il 13 dicembre alle 16.30 le testimonianze missionarie sul Natale dei poveri per un aiuto fraterno e di solidarietà. Interverranno le varie associazioni che operano sul territorio a favore dei bisognosi. Il 14 dicembre la proiezione del film “Lu Palazzone, ‘na storia tra le tante”. Il 16 dicembre breve storia della cartolina a cura del prof. Armando Rossini, proiezione delle cartoline natalizie e dell’antica Terni.