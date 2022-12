Televisione: Rai Uno, domani a Tg1 Dialogo storie e testimonianze dal carcere romano di Regina Coeli

Per la prima volta Tg1 Dialogo viene realizzato in un carcere. È avvenuto a Roma nel carcere di Regina Coeli. L’occasione è quella di un concorso letterario per poesie e racconti brevi sul tema del bambino, a cui hanno partecipato i detenuti. Appuntamento domani su Rai Uno, dopo il Tg1 delle 8, a Tg1 Dialogo, a cura di Piero Damosso, con il commento di padre Enzo Fortunato, con storie, testimonianze e interviste al giudice di sorveglianza Alessandro Giordano, alla direttrice Claudia Clementi, al cappellano padre Vittorio Trani e ad alcuni detenuti.