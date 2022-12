Diocesi: Savona-Noli, nel periodo natalizio il complesso museale della cattedrale apre in via straordinaria i suoi patrimoni di arte, storia e fede

In questo periodo festivo natalizio il complesso museale della cattedrale di Savona apre in via straordinaria i suoi patrimoni di arte, storia e fede, in particolare la Cappella Sistina. Le visite, ricorda una nota della diocesi di Savona-Noli, saranno possibili oggi, venerdì 30 dicembre, dalle 15.30 alle 17.30, sabato 31 dicembre dalle 10 alle 12.30, domenica 1° gennaio dalle 15.30 alle 17.30, giovedì 5 gennaio dalle 15.30 alle 17.30, venerdì 6 gennaio dalle 15.30 alle 17.30, sabato 7 gennaio e domenica 8 gennaio dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30. Il 30 e il 31 dicembre, l’1 gennaio e dal 6 all’8 gennaio l’ingresso alla Sistina costerà 2 euro.

Intanto, proseguono l’esposizione del presepe della tradizione albisolese a firma Macachi Lab nel monumento roveresco e l’iniziativa “Natale in cattedrale” della Direzione museale, la mostra delle scuole savonesi che espongono le proprie creatività presepiali nelle cappelle delle navate laterali.

“Le riflessioni e i ‘pensieri belli’ suscitati dalla visita possono essere raccolti scrivendo e utilizzando in loco l’apposito kit predisposto. Un invito che la giovane generazione scolastica propone al pubblico per vedere oltre questi tempi difficili e la serenità nuova che il Natale può far nascere”, conclude la nota.