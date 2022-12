Benedetto XVI: Cesena-Sarsina, il vescovo Regattieri invita la diocesi a pregare, soprattutto domani nel Te Deum e domenica 1° gennaio

Il vescovo di Cesena-Sarsina, mons. Douglas Regattieri, invita tutta la comunità cristiana alla preghiera per il Papa emerito Benedetto XVI, dopo che mercoledì scorso, 28 dicembre, Papa Francesco nel corso dell’udienza generale ha chiesto di pregare per lui perché molto malato.

In particolare, mons. Regattieri invita tutti alla preghiera per Benedetto XVI, chiedendo che si facciano particolari intenzioni nelle messe di domani, sabato 31 dicembre, in occasione del ringraziamento per l’anno trascorso, e nelle messe di domenica 1° gennaio, solennità di Maria santissima Madre di Dio e 56ª Giornata mondiale per la pace.