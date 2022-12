“Sollecito l’Amci tutta a riunirsi in preghiera per rivolgere suppliche al Signore in sostegno delle difficoltà e sofferenze che, in questo particolare momento, sta vivendo il nostro amato Papa Emerito Benedetto XVI”. È quanto si legge nel messaggio inviato all’Associazione medici cattolici italiani (Amci) dal presidente nazionale Filippo Boscia.