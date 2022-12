Irlanda: messaggio dei leader cristiani per il 2023 nel 25° anniversario “Accordo di Belfast”. “La pace è fragile”

Irlanda, leader della Chiese cristiane (Foto Conferenza episcopale irlandese)

L’impegno come cristiani e come leader delle Chiese cristiane a lavorare per costruire “relazioni riconciliate” nell’anno in cui tutta l’isola d’Irlanda farà memoria del 25° anniversario dell’accordo del Venerdì Santo. Lo assicurano i leader delle Chiese cristiane irlandesi nel messaggio diffuso oggi per il nuovo anno. Conosciuto anche come “Belfast Agreement”, l’accordo fu firmato 25 anni fa, il 10 aprile 1998, e sancì la fine della lotta armata tra unionisti e repubblicani. “Guardando al futuro – scrivono -, l’anno 2023 segna il 25° anniversario dell’accordo di Belfast/Venerdì Santo. L’accordo stesso ha trasformato il conflitto nell’Irlanda del Nord, salvando innumerevoli vite. Sappiamo che tanti continuano a convivere con il dolore e il trauma e riconosciamo anche che l’accordo ha avuto un prezzo elevato per molti, per i quali la liberazione dei prigionieri è stata, ed è tuttora, particolarmente dolorosa. Il suo 25° anniversario arriva in un momento in cui nutriamo grande preoccupazione per lo stato della nostra fragile pace su quest’isola e siamo più che mai consapevoli che l’opera di pace è incompiuta. Come singoli cristiani e come leader nelle nostre rispettive tradizioni cristiane, ci impegniamo nuovamente a continuare il nostro lavoro per la visione di un’isola intessuta di relazioni riconciliate, dove tutti possano prosperare e partecipare pienamente alla nostra vita comune”.