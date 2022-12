L’arcivescovo di Vercelli, mons. Marco Arnolfo, accogliendo l’appello di Papa Francesco pronunciato al termine dell’udienza generale di mercoledì invita tutti a elevare preghiere per il Papa emerito, Benedetto XVI, le cui condizioni di salute si sono recentemente aggravate. L’arcivescovo – si legge in una nota diffusa oggi – dedicherà un’intenzione di preghiera particolare in questo senso durante la messa che celebrerà alle 23 di sabato 31 dicembre nel monastero di S. Chiara a Roasio.