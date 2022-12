Spagna: Madrid, oggi pomeriggio il card. Osoro riceverà e benedirà le famiglie ai piedi della statua della Virgen de la Almudena, in cattedrale

Oggi, venerdì 30 dicembre, la Chiesa celebra la festa liturgica della Sacra Famiglia con il motto “La famiglia, culla della vocazione all’amore”. Per questo l’arcivescovo di Madrid, card. Carlos Osoro, riceverà e benedirà le famiglie ai piedi della statua della Virgen de la Almudena, nella cattedrale, dalle 16.30 alle 18.30. Alle 19 presiederà una messa, in cui si esibirà il Coro diocesano Virgen de la Almudena.

Come evidenziano i delegati per i laici, la famiglia e la vita dell’arcidiocesi di Madrid, María Bazal e José Barceló, sarà un “incontro emozionante con il nostro pastore”. “Lasciamoci sorprendere dal Bambino Gesù, circondati dalle nostre famiglie, dai nostri amici, tutti in comunione con la nostra Chiesa. Chiediamo alla Sacra Famiglia di Nazaret slancio missionario per mostrare la bellezza della vocazione all’amore”, scrivono in una lettera inviata a parrocchie, movimenti e associazioni familiari.

Nel loro messaggio per la giornata, i vescovi della Sottocommissione episcopale per la famiglia e la difesa della vita sottolineano che la famiglia è “luogo privilegiato di accoglienza e discernimento della vocazione all’amore”. In essa “uno è amato per se stesso, non per quello che produce o per quello che ha”, aggiungono, prima di incoraggiare ad aver cura dell’educazione in famiglia e facilitare l’incontro con il Signore perché ciascuno possa scoprire la chiamata che gli rivolge.