Diocesi: Sessa Aurunca, Teano-Calvi e Alife Caiazzo, insieme domani a Mondragone per la Marcia della pace

In occasione della 56ª Giornata mondiale della pace, le comunità diocesane di Sessa Aurunca, Teano-Calvi e Alife-Caiazzo, su impulso del vescovo Giacomo Cirulli, si raduneranno a Mondragone, sabato 31 dicembre, per vivere insieme una mattinata di preghiera e meditazione con la Marcia della pace. L’evento prende il titolo dal messaggio di Papa Francesco “Nessuno può salvarsi da solo. Ripartire dal Covid-19 per tracciare insieme sentieri di pace” e si pone come momento di riflessione in vista della Giornata mondiale che ricade il primo giorno dell’anno.

“Non possiamo più pensare solo a preservare lo spazio dei nostri interessi personali o nazionali, ma dobbiamo pensarci alla luce del bene comune, con un senso comunitario, ovvero come un ‘noi’ aperto alla fraternità universale”, si legge nel messaggio che Papa Francesco rivolge al mondo intero. Un “noi” che parta dalla più grande lezione che il Covid-19 ha lasciato in eredità: “La consapevolezza che abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri”.

L’appuntamento è fissato per le 11. Le tre diocesi dell’Alto Casertano si raduneranno presso la chiesa di San Michele Arcangelo dove prenderà il via, alle 11.45, il cammino della pace per le strade della città. La Marcia culminerà presso il santuario dedicato a Maria SS. Incaldana con il momento conclusivo di preghiera guidato dal vescovo Cirulli.