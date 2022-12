Croazia: Commissione Ue, “dal 1° gennaio adotterà l’euro ed entrerà a pieno titolo nell’area Schengen”

“Il 1° gennaio 2023 la Croazia adotterà l’euro ed entrerà a pieno titolo nell’area Schengen”. Lo comunica in una nota la Commissione europea. Con la Croazia, 20 Stati membri dell’Ue e 347 milioni di cittadini europei utilizzano l’euro. In generale, si tratta dell’ottavo allargamento di Schengen e del primo che avviene dopo 11 anni . “Do un caloroso benvenuto alla Croazia nell’euro e nell’area di libera circolazione Schengen. Da questa domenica, i cittadini che viaggiano da e verso la Croazia possono iniziare a viaggiare senza controlli alle frontiere interne. L’allargamento di Schengen ci rende più forti e la Croazia può ora contribuire pienamente a un’area Schengen più prospera e resistente. Lo stesso giorno, i croati entrano a far parte di una comunità di 347 milioni di europei che utilizzano l’euro nella loro vita quotidiana”, ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.