Sicurezza: Bianco (Anci), “intimidazioni contro sindaci, gioco di squadra istituzioni per combatterle”

“È confortante sapere che, nel raffronto con i primi nove mesi del 2021, le intimidazioni contro sindaci e amministratori locali nel 2022 sono in discesa. Si tratta dei primi, positivi frutti di una cooperazione più stretta tra Comuni, Anci, ministero dell’Interno, magistratura, forze dell’ordine e polizie locali. Le intimidazioni restano troppe in assoluto, e molte sono purtroppo gravi e odiose: per questo le istituzioni non dovranno abbassare la guardia, ma anzi rendere ancora più stretti gli scambi di informazioni e il coordinamento delle loro azioni”. Così Enzo Bianco, presidente del Consiglio nazionale dell’Associazione nazionale Comuni italiani (Anci), commenta i dati diffusi stamani dalla Direzione centrale della Polizia criminale sulle attività svolte nell’anno in corso. “Comuni e sindaci restano il primo presidio della Repubblica, compito delicato in molti territori del Paese”, osserva Bianco, evidenziando che “laddove c’è l’impiego di risorse pubbliche, sono possibili tentativi di infiltrazione delle organizzazioni criminali e pressioni verso sindaci e amministrazioni comunali”. Per questo – conclude – chiediamo a magistratura e forze di polizia di mantenere alto il livello di vigilanza”.