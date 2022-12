Televisione: Canale 5, da gennaio ripartono “I Viaggi del Cuore” con don Davide Banzato

Riprenderanno dall’8 gennaio prossimo, ogni domenica mattina alle 8.50 su Canale 5, “I viaggi del cuore”, programma condotto da don Davide Banzato. Nelle puntate, che andranno in onda anche nel canale internazionale Mediaset Italia, verranno proposti “viaggi internazionali, che – spiega una nota – faranno vivere vere e proprie esperienze indimenticabili, visitando città e territori ricchi di natura, storia, arte, bellezza e cultura, ripercorrendo i passi di alcuni grandi santi che hanno segnato la storia dell’umanità”.

La prima tappa sarà in Kenya e avrà come fulcro Nairobi, la capitale, che è la più grande città dell’Africa orientale. Compagna di viaggio sarà la testimonial Fiona May, che dal 2019 affianca Missioni don Bosco recandosi di persona per vedere con i propri occhi la crescita dei progetti e la messa in opera della solidarietà di tanti italiani di buona volontà; recentemente May ha visitato le missioni salesiane presenti nelle periferie della capitale del Paese dell’Africa Orientale.

La seconda tappa sarà in Turchia, per un viaggio nella cultura e nella storia del Paese crocevia tra Oriente e Occidente, realtà interreligiosa e multietnica “in cui lasciarsi incantare – prosegue la nota – dalla bellezza straordinaria di una città senza tempo e allo stesso tempo moderna e unica, come Istanbul. Un viaggio che avrà tante sorprese, perché da questo fulcro unico, con i suoi tesori immensi, si andranno a scoprire altre mete del Paese che hanno tanto da raccontare e trasmettere”.

La terza tappa sarà nella basilica di San Pietro in Vaticano, meta ogni anno di milioni di visitatori e pellegrini. Il programma riporterà i telespettatori indietro nel tempo di oltre duemila anni per raccontare il martirio dell’Apostolo Pietro ripercorrendo tutta la sua storia, ma anche quella della costruzione attuale di piazza San Pietro e della basilica, per le quali sono stati necessari 22 papi e tantissimi architetti, tra cui grandi maestri come Bramante, Raffaello, Michelangelo e Bernini. Si andrà alla scoperta della doppia valenza della basilica, come capolavoro di arte ma soprattutto luogo di fede e di preghiera. Tra gli ospiti del programma anche il card. Mauro Gambetti, vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano e presidente della Fabbrica di San Pietro.

Ci saranno poi tappe ad Assisi, per ripercorrere la storia di san Francesco in modo inedito, e a Padova, dalla basilica di Sant’Antonio alla Cappella degli Scrovegni; la tappa padovana fornirà l’occasione di raccontare anche la storia di padre Placido Cortese che durante il periodo nazifascista, ha lottato per organizzare la fuga di centinaia di persone, tra ebrei, perseguitati e militari alleati. Un frate martire, a cui è stato attribuito il titolo di venerabile.

In ogni puntata de “I Viaggi del Cuore”, oltre alla presenza di Missioni don Bosco che racconterà la situazione di diversi Paesi del mondo, ci saranno anche la fondatrice di Nuovi Orizzonti, Chiara Amirante, e i giornalisti e scrittori di Famiglia Cristiana e di Edizioni San Paolo per approfondimenti di attualità.