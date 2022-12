Benigno Zaccagnini: Acli Faenza, oggi la presentazione del libro in sua memoria con il card. Bassetti

Promosso dal Circolo Acli Città di Faenza, si terrà oggi, venerdì 30 dicembre, alle 11, presso la sala C. Zucchini-Riunione Cattolica E. Torricelli , Via Castellani, 25, la presentazione del libro: “Caro Zaccagnini”. Interverranno: il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo emerito di Perugia e già presidente Cei, mons. Mario Toso, vescovo di Faenza e Modigliana, Massimo Isola, sindaco di Faenza, Giuseppe Matulli, deputato e dirigente regionale e nazionale Democrazia cristiana e Partito popolare italiano, il senatore Aldo Preda e Vittorio Ghinassi, presidente Circolo Acli Città di Faenza.

Il libro ricostruisce il percorso politico, religioso e umano di Benigno Zaccagnini nella Chiesa di Ravenna, nella Fuci, nella sua parrocchia con Arrigo Boldrini, Giuseppe D’Alema, Mario Pasi, con le lettere di don Mazzolari, Tina Anselmi, Giorgio La Pira, Nilde Iotti, Sandro Pertini, Lodovico Montini, Ernesto Olivero, di alcuni uomini di cultura quali Giorgio Streheler, Romolo Valli, Ermanno Olmi, ed infine i giorni del tormento con il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro, in una bellissima lettera inviatagli da Piero Pratesi. Zaccagnini era nato a Faenza, educato nella parrocchia di S. Maria in Porto a Ravenna, da don Giuseppe Sangiorgi, originario di Bagnacavallo, si era impegnato nella Resistenza con mons. Salvatore Baldassarri, era stato sollecitato all’impegno politico da Mons. Antonio Lega, a Roma, soprattutto nei giorni difficili, gli era stato vicino mons. Achille Silvestrini.