Spagna: Madrid, stamattina il card. Osoro si è recato in visita al carcere di Soto del Real per celebrare il Natale con i detenuti

Stamattina l’arcivescovo di Madrid, il card. Carlos Osoro, si è recato in visita al carcere di Soto del Real per celebrare il Natale con i detenuti. Una visita in cui è stato accompagnato dal vicario episcopale dell’VIII vicaria, padre Ángel Camino, dai cappellani Paulino Alonso e Manuel Gallego, dal vescovo emerito Rómulo Emiliani Sánchez, che collabora come volontario.

Alle ore 11 l’arcivescovo ha presieduto la messa nell’auditorium. E, al termine, si recato in infermeria e in uno dei moduli per incontrare i residenti e il personale che opera nel centro e porgere loro gli auguri di Natale.