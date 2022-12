Papa Francesco: Angelus, “carità verso i fratelli, fedeltà alla Parola di Dio e perdono”

(Foto Vatican Media/SIR)

“Possiamo migliorare la nostra testimonianza attraverso la carità verso i fratelli, la fedeltà alla Parola di Dio e il perdono. Carità, Parola, perdono”. Così Papa Francesco ieri prima della recita dell’Angelus in Piazza San Pietro alla presenza di circa 30mila fedeli. “È il perdono a dire se davvero pratichiamo la carità verso gli altri e se viviamo la Parola di Gesù”, ha precisato Francesco: “Il ‘per-dono’ è infatti, come indica la parola stessa, un dono più grande, un dono che facciamo agli altri perché siamo di Gesù, perdonati da Lui. Io perdono perché sono stato perdonato: non dimentichiamo questo…”. Quindi il Papa ha invitato ciascuno a pensare “alla propria capacità di perdonare: com’è la mia capacità di perdonare, in questi giorni nei quali magari incontriamo, tra le tante, alcune persone con cui non siamo andati d’accordo, che ci hanno ferito, con le quali non abbiamo mai ricucito il, rapporti. Chiediamo a Gesù appena nato la novità di un cuore capace di perdonare: tutti noi abbiamo bisogno di un cuore che perdoni”.