Diocesi: Salerno, la Pastorale vocazionale e quella universitaria organizzano un ritiro per i giovani a Matera

La Pastorale vocazionale e Pastorale universitaria dell’arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno hanno organizzato un ritiro per i giovani presso il santuario “Santa Maria di Picciano” di Matera da vivere subito dopo Natale, da oggi al 29 dicembre. L’iniziativa è rivolta a chi sente il bisogno di fermarsi un po’ e cercare il motivo della gioia. “Con Maria, donna del pane” il tema scelto per l’appuntamento, che fa riferimento alle parole di don Tonino Bello: “Maria, donna del pane, placa il nostro bisogno di felicità e torna a deporre nella mangiatoia, come quella notte facesti a Betlemme, ‘il pane vivo disceso dal cielo’ (Gv 6,51)”.