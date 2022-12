Diocesi: Lamezia Terme, riconoscimento al direttore Caritas don Stanizzo al XIII Galà della gratitudine

(foto: diocesi Lamezia Terme)

“La nuova mensa è un altro segno della presenza sul territorio della Chiesa che a Lamezia è uno dei tanti tasselli di un mosaico della carità, per far sentire maggiore vicinanza a chi ha più bisogno. Un messaggio di amore a tutti, perché, come dice Papa Francesco, la carità non sia un semplice obolo ma rappresenti ciò che dovrebbe essere l’abbraccio di Dio ad ogni uomo”. Questa la motivazione del riconoscimento consegnato ieri sera a Lamezia Terme a don Fabio Stanizzo, direttore della Caritas diocesana, nell’ambito della XIII edizione del “Galà della gratitudine” presentato dai giornalisti Paolo Giura e Ketty Riolo. La mensa, inaugurata un anno fa ed ospitata nei locali del complesso interparrocchiale “San Benedetto”, è uno dei vari servizi che la Caritas offre sul territorio diocesano insieme alle docce, il vestiario, il dormitorio. A consegnare il riconoscimento, il procuratore della Repubblica di Lamezia Terme, Salvatore Curcio che ha evidenziato come l’attività di questi anni della Caritas ha contribuito ad aiutare la città ad “innamorarsi del destino di chi ci è a fianco, abbattendo i muri dell’indifferenza e dell’individualismo che, purtroppo, impera in questa nostra società”. Il riconoscimento, ha sottolineato poi don Stanizzo, “va a tutti coloro che con me, quotidianamente, in diversi modi e con un atteggiamento corresponsabile sono pronti a tendere la mano a chiunque bussa”. “Cerchiamo di avere attenzione maggiore verso l’altro, abbattendo i muri dell’individualismo, e non solo, che ci impedisce di volerci bene, voler bene alla nostra città ed alla nostra diocesi”, ha concluso.