Diocesi: Fidenza, da oggi al 30 dicembre giornate di preghiera e di discernimento spirituale per giovani dai 18 ai 35 anni

L’Ufficio diocesano per la pastorale delle vocazioni in collaborazione con l’Ufficio diocesano per la pastorale giovanile di Fidenza promuove alcune giornate di preghiera e di discernimento spirituale dal titolo “Il tuo volto, Signore, io cerco” (sal 27,8) rivolte ai giovani dai 18 ai 35 anni. È il titolo di un salmo famoso dove l’orante prega così: “Di te ha detto il mio cuore: il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo, non abbandonarmi, mio Dio”.

L’iniziativa avrà luogo da oggi al 30 dicembre presso il monastero dei carmelitani scalzi a Bocca di Magra (Sp).