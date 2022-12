Diocesi: Cassano all’Jonio, stasera mons. Savino presiede la consacrazione sacerdotale di don Roberto Di Lorenzo

Le campane suoneranno a festa per la diocesi di Cassano all’Jonio che si prepara a celebrare e festeggiare un nuovo sacerdote: don Roberto di Lorenzo. “Non sono più io ma è Cristo che vive in me”, con queste parole si può riassumere quella che sarà da questa sera la vita di don Roberto Di Lorenzo, si legge in una nota diffusa oggi dalla diocesi. La celebrazione eucaristica, presieduta da mons. Francesco Savino, vescovo di Cassano All’Jonio, si terrà nella basilica minore “Santa Maria del Lauro” della cittadina ionica, con inizio alle ore 18. Don Roberto rimetterà il suo “Eccomi” per sempre nelle mani del vescovo Savino che imporrà le mani sul suo capo, invocherà lo Spirito e reciterà la preghiera consacratoria. È stato un anno proficuo per la chiesa cassanese che ha consacrato ben quattro nuovi presbiteri. “Nato in Germania il 27 ottobre del 1971. Fino all’età di 21 anni don Roberto conosceva il Signore Gesù solo per sentito dire, ed era lontano dalla Chiesa e, a volte anche spiritualmente in conflitto contro – segue la nota -. Poi il Signore è intervenuto come solo Lui sa fare e operare, cosi in età adulta è iniziato l’accesso ai Sacramenti. Da quel momento ha iniziato a sentire che Gesù lo chiamava a qualcosa che era ben lontano dai suoi progetti iniziali di vita. Don Roberto non nega che, inizialmente, è sempre sfuggito alla Sua chiamata, ma come sempre accade, alla fine è Gesù che vince. Ha frequentato il seminario maggiore di Catanzaro e a ottobre è stato ordinato diacono transunto. Ora il passo definitivo verso il presbiterato”.