È in programma per il pomeriggio di oggi, martedì 27 dicembre, la Festa diocesana delle famiglie promossa dall’equipe diocesana per la Pastorale familiare della Chiesa dei Marsi. Alle 17, nella basilica concattedrale di Santa Maria delle Grazie di Pescina, verrà celebrata una messa per la Festa della Sacra Famiglia. “L’occasione – spiegano dalla diocesi di Avezzano – sarà propizia per incoraggiare la nascita nelle singole parrocchie di equipe di famiglie”.