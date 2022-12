Diocesi: l’Ac di Cerreto Sannita devolve il ricavato delle attività natalizia alla Caritas di Ischia

L’Azione Cattolica diocesana di Cerreto Sannita-Telese-Sant’Agata de’ Goti risponde, in questo tempo natalizio, all’appello dell’Azione Cattolica italiana di destinare il ricavato, delle attività natalizie dell’Ac diocesana e di quelle parrocchiali che aderiranno, alla Caritas di Ischia, che sta gestendo la fase post-alluvione che riguarda tutte quelle famiglie che, colpite dalla frana, o hanno perso uno o più familiari oppure hanno perso la propria casa e sono costrette ad alloggiare negli alberghi. Nell’annuale lettera di auguri natalizi alle proprie associazioni, l’AC diocesana ha informato loro di questa proposta. “Un gesto doveroso e giusto, ancora prima che generoso, anche come segno di gratitudine verso un’Azione Cattolica diocesana, quella di Ischia appunto, che quando un violento nubifragio colpì il Sannio nel 2015, non esitò a dare una mano al nostro territorio”. Nella lettera inviata alle Ac parrocchiali si spiega anche che vuole essere “un piccolo gesto di fratellanza, supporto e speranza per poter provare a dare un po’ di luce a chi ne ha più bisogno”. Oltre a questo, diverse sono le iniziative a carattere religioso, sociale, ricreativo e storico-artistico in cui sono coinvolte le Ac parrocchiali o come organizzatrici dirette o in collaborazione con altre associazioni e sodalizi: dalle tante messe in campo a Faicchio (come quella artistica “Decora il tuo alberello”, la raccolta dalle spese di beni alimentari “Un pacco per te! C’è più gioia nel dare che nel ricevere”, la creatività dei presepi artigianali de “La Piccola Betlemme: dalla mia famiglia alla Sacra Famiglia” e “Accipicchia… Che Tombolata!” del prossimo martedì 3 gennaio alle 19.30 presso il “Ristoro del Borgo”) alla festa a tema natalizio per bambini e ragazzi dell’Ac di Cerreto Sannita (proseguita con il vin brulè offerto al termine delle messe di Natale celebrate la sera e la notte), dall’accensione dell’albero dell’Ac Civitella (insieme all’amministrazione comunale e alla locale Pro Loco) dalle serate natalizie spirituali e ludico-aggregative dell’Ac di Durazzano al presepe vivente di Castelvenere che ha visto la partecipazione attiva dell’Ac parrocchiale. L’Azione Cattolica di Cerreto, inoltre, promuoverà insieme alle due parrocchie e al Comune di Cerreto, il concerto “Ars Sacra – Percorsi di musica e arte” organizzato dal Coro della Cattedrale di Cerreto Sannita nella chiese di Santa Maria di Costantinopoli (giovedì 29 dicembre ore 19.30). Infine mercoledì 4 gennaio, l’Ac di Frasso Telesino terrà un laboratorio creativo nell’Istituto penale minorile di Airola. Le attività prettamente di Ac, di questo periodo, si concluderanno il 3 e 4 gennaio 2023 con il “Nord Sud Ovest Est”, un’iniziativa diocesana di orientamento scolastico per le ragazze e i ragazzi della terza media organizzata dal Movimento Studenti di Ac e dall’Acr diocesana, che si terrà a Cerreto Sannita, a Casa Santa Rita.