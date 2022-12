Natale: diocesi Siracusa, torna anche quest’anno l’iniziativa “Le Vie dei presepi”

Per vivere più intensamente le festività natalizie, l’Ufficio di Pastorale per il tempo libero, turismo e sport dell’arcidiocesi di Siracusa anche quest’anno ripropone l’iniziativa de “Le Vie dei presepi”, che giunge alla sua quarta edizione. “Il superamento della fase emergenziale della pandemia ci permette di riproporre questa iniziativa nella sua idea iniziale che era quella di promuovere, in maniera unitaria, i presepi viventi e monumentali allestiti nelle nostre Chiese e le iniziative culturali che vengono promosse nei vari centri dell’arcidiocesi per il periodo natalizio”, spiega don Helenio Schettini, direttore dell’Ufficio diocesano. “Avendo constatato che il ‘turismo natalizio’ è in costante incremento – aggiunge il sacerdote –, abbiamo ritenuto di porre all’evidenza dei turisti le belle esperienze che ci saranno segnalate nel nostro territorio. Così, abbiamo pensato di approntare un manifesto, con un QR-code che rimanda a tutte le iniziative, che verrà esposto in tutte le chiese parrocchiali ed in tutte le rettorie”.

Saranno sempre attivi la pagina web www.leviedeipresepi.it ed i canali social su Facebook e Instagram per dare informazioni dettagliate e aggiornate e promuovere eventi connessi con quello principale. Numerosi i presepi segnalati, da quelli monumentali a quelli viventi, proposti in tutta l’arcidiocesi: da san Giuseppe Innografo ad Augusta al presepe monumentale di Carlentini (di oltre 50 metri quadrati), dal presepe allestito nella basilica di San Sebastiano a Melilli a quello vivente di Melilli e della vicina Città Giardino che vedrà protagoniste tutte le famiglie della comunità parrocchiale, passando dai due presepi (vivente e monumentale) di Belvedere (Siracusa); per concludere con il presepe del santuario di Santa Lucia al Sepolcro.