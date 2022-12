Ucraina: card. Krajewski nuovamente in partenza per l’Ucraina per portare il frutto della solidarietà raccolta in queste settimane

foto SIR/Marco Calvarese

In queste ore l’elemosiniere pontificio, card. Konrad Krajewski, è nuovamente in partenza per l’Ucraina, inviato dal Santo Padre. Con la sua presenza, si legge in un comunicato del Dicastero per il servizio della carità, oltre al conforto nella fede, il cardinale intende portare al martoriato popolo ucraino il frutto della solidarietà raccolta in queste ultime settimane: generatori di elettricità, indumenti termici, ecc. L’operazione di soccorso è stata avviata dall’Elemosineria con il ricavato delle offerte per le pergamene, a cui si sono uniti generosi donatori, fabbriche italiane di indumenti e tutti coloro che stanno contribuendo alla raccolta tramite la piattaforma di crowdfunding. L’elemosiniere si fa così “garante della distribuzione del materiale raccolto”, che in questi giorni verrà portato a Leopoli in Ucraina e da lì, con piccoli mezzi di trasporto, sarà distribuito già prima di Natale nei centri di raccolta delle zone dove maggiore è la sofferenza e il freddo.