Papa Francesco: ricevuto in udienza il primo ministro della Repubblica di Slovenia Robert Golob

Papa Francesco ha ricevuto oggi in udienza Robert Golob, primo ministro della Repubblica di Slovenia, il quale ha successivamente incontrato il card. Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali. Nel corso dei cordiali colloqui in Segretaria di Stato, si legge nella nota della Sala Stampa, “è stato espresso apprezzamento per le positive relazioni bilaterali esistenti e l’intenzione di sviluppare ulteriormente la collaborazione nei settori di mutuo interesse”. Inoltre, “è stato messo in evidenza il positivo contributo della Chiesa cattolica alla società slovena”. Nel prosieguo della conversazione sono state affrontate diverse tematiche in ambito internazionale, tra le quali, l’allargamento dell’Unione europea ai Paesi dei Balcani occidentali, la situazione in Ucraina e il suo impatto sulla Regione.