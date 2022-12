Il presidente della Repubblica di Cipro, Nikos Anastasiadis, si è unito, con una sua donazione, alla raccolta solidale che la Comunità di Sant’Egidio ha promosso per realizzare i pranzi di Natale con i poveri in diversi paesi del mondo, a partire da quello che si terrà a Roma il 25 dicembre nella basilica di Santa Maria in Trastevere. Per quest’anno è prevista la partecipazione di circa 80mila persone in Italia e di 250mila nel mondo.