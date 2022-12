Natale: su Tv2000 dirette con il Papa, film natalizi, docuserie e concerti

Celebrazioni con Papa Francesco, film per tutta la famiglia, grandi classici del cinema, documentari, e concerti nella programmazione di Tv2000 dedicata alle festività natalizie fino al 6 gennaio. A partire da domani 17 dicembre, in preparazione al Natale, in onda alle 20, la “Novena di Natale. La Mangiatoia, grembo dell’Amore di Dio”, a cura della Fondazione Frammenti di Luce. Mercoledì 21 in diretta la Veglia di preghiera per la pace, ore 18.30, sulla tomba di San Nicola a Bari, guidata dal card. Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei e arcivescovo di Bologna, promossa dalla Cei e dall’arcidiocesi di Bari-Bitonto.

Tra gli eventi più significativi con il Pontefice, in diretta anche su Radio inBlu2000: la Messa di Natale, sabato 24 ; la Benedizione Urbi et Orbi, domenica 25 ; Angelus, lunedì 26; i Primi Vespri e Te Deum di ringraziamento per l’anno trascorso sabato 31; la Messa nella festa di Maria Madre di Dio e Angelus da Piazza San Pietro domenica 1 gennaio; la Messa dell’Epifania e l’Angelus da piazza San Pietro venerdì 6 gennaio. Sabato 31 dicembre in onda il discorso di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Tra i film trasmessi “Nativity” (24 dicembre) e “Bianco Natale” (25 dicembre). E poi i concerti “Festival della Canzone europea dei Bambini 2022” (24 dicembre), “Concerto di Natale in cattedrale” (28 dicembre). I documentari: “Il confine della speranza” (24 dicembre); “La notte del presepe di san Francesco” (24 dicembre); “La vita che ci voleva” (25 dicembre).

Su Radio inBlu2000: venerdì 23 dicembre “Magazine inBlu2000” dalle ore 10 alle 12.30 condotto da Daniela Lami e Max Occhiato, con l’ospite Alberto Sinigallia presidente Fondazione Progetto Arca, racconta l’esperienza delle cucine mobili della Fondazione a Milano, Varese, Torino, Napoli, Roma, Bari e Padova lungo tutta la settimana che precede il giorno di Natale, con 2450 cene calde distribuite in strada. Domenica 25 ‘Stars Speciale Natale’, con Gianni De Berardinis dalle 20 alle 21 anticipa e introduce il concerto di Santo Stefano nella Basilica di Santa Maria in Aracoeli con l’ Hypertext O’rchestra diretta da Luigi Cinque, Special guest Enzo Avitabile, evento di incontro tra i padri Francescani della Basilica e quello che le altre culture hanno prodotto in relazione alla liturgia cristiana, come ad esempio la Missa Luba, la Messa Flamenca e tutte le messe mediterranee. Sempre il giorno di Natale, dalle 21 alle 22 in onda ‘Domenica Classica’, con Maia Giudici che condurrà gli ascoltatori in un viaggio intorno al mondo con il meglio dei classici natalizi e le loro storie.