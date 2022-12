Natale: Rns, torna il 20 dicembre “L’altra cucina… per un pranzo d’amore” in 21 carceri italiane. Il 20 dicembre anche la presentazione a Rebibbia

Dopo gli ultimi anni condizionati dalla pandemia, torna la nona edizione de “L’altra cucina… per un pranzo d’amore”, in programma martedì 20 dicembre in 21 carceri italiane. L’iniziativa – promossa come da tradizione in occasione delle festività natalizie da Prison Fellowship Italia (www.prisonfellowshipitalia.it/), dal Rinnovamento nello Spirito Santo ( www.rinnovamento.org ) e dalla Fondazione Alleanza del RnS ( https://www.fondazionealleanza.org ) – verrà presentata in conferenza stampa lo stesso 20 dicembre alle 11.30, a Roma, presso la Sala Teatro della Casa circondariale di Roma Rebibbia (Femminile) in via Bartolo Longo 92. Interverranno Salvatore Martinez, presidente del Rinnovamento nello Spirito Santo e della Fondazione Alleanza del RnS; Marcella Reni, presidente di Prison Fellowship Italia; Andrea Delmastro Delle Vedove, sottosegretario al ministero della Giustizia; Carlo Renoldi, capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria; l’artista Lorella Cuccarini e lo chef Antonio Ziantoni. Chef stellati si cimenteranno ai fornelli preparando pietanze gourmet per chi vive la dolorosa esperienza della detenzione. Ai tavoli, assieme a circa 600 volontari del RnS, presteranno servizio numerosi testimonial del mondo dell’arte e dello spettacolo, della musica, del giornalismo e dello sport. In totale si prevedono 6mila pasti serviti in queste carceri: Milano (Opera), Roma (Rebibbia), Torino (Lorusso e Cutugno), Firenze, Massa, Bologna, Modena, Castelfranco Emilia,

Pesaro, Napoli (Secondigliano), Salerno, Avellino, Aversa, Bari, Palmi, Vibo Valentia, Palermo (Pagliarelli), Siracusa, Cagliari, Nuoro e Lanusei.