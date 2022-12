Natale: San Marino, oggi la luce di Betlemme arriva nella chiesa dei santi Pietro, Marino e Leone, e nella cattedrale di Pennabilli

Foto: diocesi San Marino - Montefeltro

Nella diocesi di San Marino-Montefeltro è consuetudine ormai consolidata che, nell’imminenza del Natale, le associazioni scout organizzino una significativa iniziativa per la pace. Dalla lampada ad olio che arde da moltissimi secoli nella Basilica della Natività a Betlemme viene attinta una luce che, mediante una staffetta ferroviaria, arriva nelle più importanti stazioni del mondo, compresa l’Italia. La fiamma sarà a Rimini oggi alle ore 13:15. Una delegazione della diocesi andrà ad attingere la luce che verrà portata nella cattedrale di Pennabilli e nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro, Marino e Leone a San Marino Città (Ram).

Chi volesse può recarsi in questi due centri per ricevere la luce da portare nei presepi, nelle chiese e nelle case come segno di pace che viene da Betlemme.