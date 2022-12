Televisione: Università Cattolica, boom di Smart tv nelle case degli italiani. In un anno da 13 milioni a oltre 17 milioni

E’ stata presentata ieri sera la seconda edizione dell’Annuario della Tv “Total TV. Intrattenimento, fiction, informazione e sport fra broadcasting e streaming”, edito dal Centro di ricerca sulla televisione e gli audiovisivi (Certa) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Nel volume si analizzano i cambiamenti che stanno trasformando il settore audiovisivo, dove la convergenza tra operatori broadcasting tradizionali e piattaforme streaming è sempre più accentuata. Il dato di segno più forte dell’anno 2022 è senza dubbio la crescita della presenza delle Smart TV nelle abitazioni degli italiani. “Le TV connesse in rete crescono sia in termini assoluti sia in percentuale rispetto al numero degli schermi presenti nelle case degli italiani – si legge in un comunicato -. Alla fine di questa annualità 2021-22 infatti, sono 17.148.000 le televisioni Smart o connesse con dispositivi esterni presenti in Italia”. Un dato “fortemente in crescita, anche se confrontato con quello del 2021 quando le connected Tv erano 15,3 milioni. Le case degli italiani sono sature di schermi, e molti di questi, connessi alla rete, consento di navigare e di accedere a contenuti audiovisivi”.

Durante il seminario di presentazione sono intervenuti il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Informazione e all’editoria Alberto Barachini, e la capo unità della Direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie della Commissione europea Anna Herold.