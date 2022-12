86° compleanno Papa Francesco: Associazione Bambino Gesù del Cairo, “uomo coraggioso e generoso cui l’intera umanità guarda con gratitudine”

“Un uomo della Chiesa contemporanea che ha voluto, coraggiosamente, ripartire dai valori fondanti del cristianesimo e del Vangelo”, al quale “l’intera umanità” guarda “con gratitudine”. E’ quanto si legge nel messaggio dell’Associazione Bambino Gesù del Cairo onlus a Papa Francesco per il suo 86° compleanno che ricorre oggi.

Il Pontefice, prosegue il testo, “ci sprona, incessantemente, a camminare nel mondo insieme agli altri, condividendo con essi quello che ci è stato donato, ossia la vita, la città, la nazione in cui vivono i diritti umani, il nostro benessere.

L’umanità errante, che anche noi rappresentiamo nei giorni sofferti in cui viviamo, in tal modo potrà trovare un territorio in cui non sentirsi sola ed abbandonata a se stessa”. “Grazie a Papa Francesco perché ci sprona a riconoscere la centralità del valore della dignità umana e ci fa comprendere che essa è l’identità di ciascuno di noi, sicché, senza il rispetto della dignità umana, non esiste più l’essere umano”. In questo modo si riscatta “il valore della persona”, “creatura divina” e al tempo stesso “protagonista dell’edificazione di una società a misura d’uomo, equa ed umana”. “Ci piace definire Papa Francesco ”il Papa generoso’ in quanto ci dona la mano nel riconoscere il nostro profondo valore e, nel contempo, il profondo valore degli altri, guidandoci sull’impervio terreno del riscatto della nostra e dell’altrui dignità, così come insegna il Vangelo”, la conclusione del messaggio.