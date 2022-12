86° compleanno Papa Francesco: Celam, “dono e fonte di speranza per Chiesa e umanità”

“Nel giorno del suo compleanno abbiamo tanti motivi per festeggiare e ed esser grati per la sua vita, il magistero e la testimonianza indelebile, vero dono e fonte di speranza per la Chiesa e per l’umanità. Dal Consiglio episcopale latinoamericano e caraibico esprimiamo il nostro amore e sinceri auguri. Innalziamo le nostre preghiere al Dio della vita per le sue intenzioni, e la ringraziamo per il suo fruttuoso ministero petrino che ha dato vita a tanti percorsi di incontro, ascolto, discernimento, comunione e fraternità universale, con una sensibilità particolare per le nostre periferie geografiche ed esistenziali”. Lo scrive la presidenza del Consiglio episcopale latinoamericano (Celam), in una lettera indirizzata a Papa Francesco, nel giorno del suo ottantaseiesimo compleanno. “Grazie, Santo Padre, per il suo sostegno e la guida spirituale alla nostra Chiesa di America Latina e Caraibi, per la vicinanza e l’orientamento in questo momento in cui andiamo verso una Chiesa sinodale in uscita – prosegue la lettera -. Continui a contare sul nostro impegno pastorale ed evangelizzatore insieme al Popolo di Dio”.