Migranti: domenica ResQ – People Saving People in diretta su Telenova e social. Il card. Zuppi tra gli ospiti

Salvare una vita è sempre una buona idea, in terra come in mare. Tendere la mano a chi ha bisogno è il gesto più antico, più umano che ci sia: perché allora è così difficile, oggi, soccorrere chi rischia di morire nel nostro Mar Mediterraneo? E come possiamo, invece, unirci per salvare persone e salvaguardare i diritti umani? Domenica 18 dicembre, Giornata internazionale dei migranti, dalle 13 alle 16, ResQ – People Saving People sarà in diretta dagli studi di Telenova di Milano (e in streaming su Facebook e YouTube), con una trasmissione che sarà rilanciata da diverse altre emittenti della Rete Corallo in tutta Italia. Un appuntamento che vede la partecipazione di tanti ospiti, amici e sostenitori di ResQ: dal cardinale presidente della Cei Matteo Maria Zuppi al comboniano padre Alex Zanotelli; dal vicedirettore di Caritas Italiana Paolo Beccegato al presidente di Caritas Ambrosiana Luciano Gualzetti; da Alessandro Bergonzoni a Lella Costa e a Dario Vergassola. Ma anche Gad Lerner; il direttore di Avvenire Marco Tarquinio; Stefano Bettera, membro del Consiglio europeo dell’Unione Buddhista Italiana; Elisa Visconti, presidente di Medici del Mondo Italia. E ancora Cristina Cattaneo, don Roberto Ponti (direttore di Telenova), Matteo Fiorini (presidente di Xmas Project), Abrahalei Tesfai. Parteciperanno alla diretta anche la maestra Lella Casati insieme ad alcuni bambini della scuola primaria Bacone che racconteranno della loro nave di soccorso: il progetto di ResQ e Xmas Project che ha permesso a loro, e a tante altre centinaia di bambini, di “andare in mare” con le navi che hanno realizzato nell’ambito del percorso che hanno svolto in classe. Infine la ciurma di ResQ: Cecilia Strada, Luciano Scalettari, Corrado Mandreoli, Lia Manzella, Luca Masera, Camilla Romanò.

Ecco, regione per regione, i canali delle TV di Corallo dove avrà luogo la diretta:

Calabria – Teledehon – canale 86

Campania – TSTV – canale 98

Campania – Teledehon – canale 186

Basilicata – Teledehon – canale 19

Puglia – Teledehon – canale 19

Lazio – Telepace – canale 75

Emilia-Romagna – IcaroTV – canale 18

Toscana – TVL – canale 11

Toscana – TV Prato – canale 75

Liguria – Tele Liguria Sud – canale 15

Liguria – Teleradiopace – canale 12

Lombardia – Telenova – canale 18

Veneto – Telebellunodolomiti – canale 75

Veneto – Telepace – canale 76