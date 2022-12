Diocesi: Novara, lunedì torna in duomo il Natale dei bambini con il vescovo Brambilla

Lunedì 19 dicembre alle 14.30 (con conclusione prevista intorno alle 15.30) si terrà nel duomo di Novara il tradizionale Natale dei bambini, che vedrà l’incontro degli alunni delle scuole della città di Novara con il vescovo Franco Giulio Brambilla. Il tema di quest’anno sarà “Verso Betlemme come una famiglia che…”, che riprende quello del cammino di Avvento diocesano proposto a tutte le parrocchie. Ad animare l’incontro, l’attore e regista Andrea Longhi che proporrà una drammatizzazione della Natività e le musiche a cura dell’Istituto della Cappella musicale del duomo. “È bello che dopo lo stop dovuto al Covid ritorni questo momento insieme – dice Paolo Usellini, direttore dell’Ufficio Scuola della diocesi di Novara, che organizza l’evento in collaborazione con l’Associazione delle scuole cattoliche di Novara -. Il tempo del Natale, centrale nella vita di ogni cristiano è ancora più importante per i più piccoli. Proporre loro questo momento di festa e preghiera con il vescovo è un bel modo per aiutarli a vivere bene questi ultimi giorni che ci separano dal 25 dicembre”.