Giornalismo: consegnati i premi “Natale Ucsi” ai vincitori. Mons. Pompili, “nell’epoca della post-verità comunicare la verità sembra strabiliante”

(Foto Ucsi)

Il premio nazionale Natale Ucsi, intitolato al giornalista veronese Giuseppe Faccincani e promosso dall’Unione cattolica stampa italiana-sezione di Verona, ha archiviato – con 130 candidature pervenute – la 28ª edizione con la cerimonia di premiazione a palazzo Barbieri, sede del Comune di Verona. Nel premiare la testata “Redattore sociale”, cui è stato attribuito il riconoscimento speciale della Conferenza episcopale del Triveneto “Giornalisti e società”, il vescovo Domenico Pompili ha sottolineato “l’importanza di parlare col cuore, non solo con la testa, per ricondursi all’essenziale. Nell’epoca della post-verità, comunicare la verità sembra strabiliante, ma il pregio di questo premio è dimostrare che si può”. A ritirare il premio della Cet erano presenti don Vinicio Albanesi, presidente della Comunità di Capodarco e fondatore dell’agenzia giornalistica Redattore sociale, e Stefano Caredda, attuale direttore della testata, voce libera e indipendente del terzo settore, oggi a rischio chiusura. Con loro, anche, Riccardo Sollini direttore Comunità Capodarco di Fermo. Nel ricevere il premio don Vinicio Albanesi ha voluto sottolineare la drammatica situazione attuale tra nuove povertà e situazioni di fragilità dimenticate: “Abbiamo oggi un mondo ostile: c’è ancora un clima brutto e rischiamo un declino totale. Ma noi resistiamo e guardiamo avanti con speranza”. Presenti alla cerimonia Silvia Bacilieri per Fondazione Cattolica, a consegnare i tre Premi principali Fondazione Cattolica alla Stampa a Laura Badaracchi di Famiglia Cristiana, con una Menzione speciale Stampa a Sara Del Dot di Valigiablu.it; il Premio Fondazione alla Tv ad Andrea Lattanzi di Repubblica Tv e il Premio Fondazione alla Radio a Daniele Morgera del Giornale Radio Rai – Radio1. “Raccontare il bene, non solo fa bene – ha detto Bacilieri – ma genera nuovo bene. Per questo continuiamo, come Fondazione Cattolica, a supportare questo Premio al buon giornalismo, di cui condividiamo pienamente i valori”. Andrea Marconi, segretario generale Fondazione Banca Popolare di Verona, ha consegnato il riconoscimento speciale “Genio della Donna” a Micaela Faggiani di Fuorilavoce.news. Presenti, inoltre, Vincenzo Varagona, presidente Ucsi nazionale, Stefano Filippi, presidente di Ucsi Verona, Francesca Mazzola, segretaria Consiglio Odg Veneto, e Massimo Mamoli, direttore de L’Arena, che ha premiato con la Targa Athesis per giornalisti under 30 Greta Dircetti di Avvenire; menzione a Francesco Zecchini dell’agenzia internazionale Reuters.