Papa Francesco: ad artisti Concerto in Vaticano, “la musica è una via aperta per la pace”. “Anche in scenari desolati Dio vuole salvare l’umanità”

“La musica rasserena, dispone al dialogo, favorisce l’incontro e l’amicizia. In questo senso è una via aperta per la pace”. Così Papa Francesco nel corso dell’udienza di questa mattina agli artisti del “Concerto in Vaticano”, al Palazzo Apostolico. “Il messaggio che la Parola di Dio ogni anno ci rivolge nel tempo di Avvento – ha spiegato il Pontefice – non è un messaggio di rassegnazione o di tristezza, ma di speranza e di gioia, un messaggio da interiorizzare e da comunicare. E in questo ‘comunicare’ entrano in gioco anche la musica e il canto”. “La liturgia e le tradizioni popolari del Natale – ha proseguito Francesco – sono piene di musica e di canti. Lo stesso racconto evangelico ci parla dell’inno degli angeli: ‘Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama’ (Lc 2,14). Con il vostro canto, voi contribuite a diffondere questo messaggio di amore e di vita, arrivando a toccare tanti cuori e allargando il perimetro della fraternità”. “È così che Dio opera nella storia umana, anche in scenari dolorosi e desolati: con misericordia chiama tutti noi, si serve dei nostri talenti come dei nostri limiti, e vuole salvare l’umanità di oggi. Come a Natale, ogni giorno!”, ha assicurato il Papa. E ha concluso: “Il vostro talento è un dono ed è anche una responsabilità, di cui essere grati e consapevoli”.