Natale: Bologna, il 24 e il 25 le messe in cattedrale dell’arcivescovo Zuppi. Il 24 anche la messa della vigilia alla Stazione centrale

Sabato 24 dicembre alle 23 il cardinale arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi celebrerà in cattedrale Messa della Notte preceduta alle 22.30 dalla Veglia dell’Attesa. Domenica 25, solennità del Natale, alle 17.30 in cattedrale presiederà la Messa del Giorno con canti a cura del Coro della cattedrale. Le celebrazioni in cattedrale del 24 e del 25 saranno anche trasmesse in diretta streaming sul sito diocesano www.chiesadibologna.it e sul canale YouTube di “12Porte”. Sabato 24 alle 21 nella Hall Alta velocità della Stazione Centrale (via de’ Carracci, 27/a) l’arcivescovo celebrerà la Messa della Vigilia di Natale proposta da Comunità di Sant’Egidio, Caritas diocesana, Centro Astalli ed altre realtà. “La stazione è un luogo simbolico – affermano i promotori – perché periferico e insieme collocato nel cuore della città, dove tanti uomini e donne invisibili e non accolti trovano ristoro. Mentre attendiamo l’annuncio della nascita del Salvatore, vera pace, assistiamo a tanti conflitti, guerre e violenze, di fronte alle quali iniziamo ad abituarci così tanto da non sentire più il grido di dolore dei sofferenti che bussano alle nostre porte. Ma il Signore viene nel freddo della notte chiedendo di essere accolto; stende le sue braccia verso ognuno di noi, viene a donarci tutto. Sono invitati alla messa anche i senza dimora, i migranti, i poveri e tutte le realtà che si fanno loro prossime”. Domenica 25, inoltre, il card. Zuppi presiederà la Messa del Giorno di Natale anche nella Casa circondariale “Rocco D’Amato” e parteciperà al pranzo con i più fragili nella chiesa della Santissima Annunziata (via San Mamolo, 2) organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio.

Domani invece l’arcivescovo celebrerà alle 20, nella Basilica dei Santi Bartolomeo e Gaetano (strada Maggiore, 4) la messa prenatalizia con la comunità filippina bolognese. Martedì 20 alle 12 in cattedrale presiederà la liturgia per i dipendenti, i collaboratori e i volontari della Curia con gli auguri natalizi. Venerdì 23 alle 19 nella cripta della cattedrale celebrerà la messa prenatalizia per l’Azione Cattolica diocesana.