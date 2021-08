Sinodo valdese e metodista: con otto per mille aiuti ad Haiti e Afghanistan. Boom di richieste di finanziamento, quasi 5mila domande

Un aiuto concreto alle popolazioni di Haiti e dell’Afghanistan. Lo ha deciso il Sinodo valdese e metodista, in corso a Torre Pellice, in occasione della consueta analisi dei progetti dell’otto per mille valdese e metodista. In particolare, per la popolazione afghana, l’aiuto servirà a coprire i costi di un intervento di accoglienza che si sta strutturando in questi giorni e che rientra nell’appello della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia, della Tavola valdese, con la Comunità di Sant’Egidio, per attivare corridoi umanitari, sulla scorta del modello-pilota già avviato e gestito dalle tre organizzazioni dal Libano. Il Sinodo – si legge in una nota diffusa oggi – ha approvato l’elenco di tutti gli altri progetti che riceveranno il sostegno economico dell’otto per mille valdese. Disabilità, minori e cultura sono gli assi di intervento più valorizzati tra i progetti approvati per l’anno in corso. “Un dato che ci ha colpito è il numero delle domande ricevute – spiega Manuela Vinay, responsabile dell’Ufficio otto per mille delle Chiese valdesi e metodiste -. Mai così tante richieste, da quando esiste l’otto per mille: quasi 5mila – 4992 – domande di finanziamento, mentre nel 2019 erano state 4.100 circa. Parliamo di circa 1.400 richieste in più, rispetto agli ultimi tre bandi. Ce lo aspettavamo, considerata la pandemia, ma non in questi termini: il Terzo settore ma anche la cultura hanno un evidente bisogno di aiuto. E noi cercheremo, nel nostro piccolo, come sempre, di offrire il nostro supporto a queste realtà. La solidarietà dei valdesi e dei metodisti è sempre presente e pronta. Ci auguriamo infine, che questa possibilità venga sempre più utilizzata dai cittadini, considerato che la maggior parte – più della metà – dei contribuenti in Italia, ad oggi, non esprime preferenze nella propria dichiarazione dei redditi rispetto alla destinazione dell’otto per mille”. A settembre – fa sapere la Chiesa valdese – è possibile trovare la pubblicazione dei progetti sul sito www.ottopermillevaldese.org e a gennaio 2022 sarà reso noto il prossimo bando.