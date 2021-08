Diocesi: San Miniato, stasera sarà l’arcivescovo di Lucca Giulietti a presiedere la messa per la festa di San Genesio

Sarà quest’anno l’arcivescovo di Lucca, mons. Paolo Giulietti, a presiedere la concelebrazione liturgica della festa di San Genesio nell’area archeologica di Vico Wallari, lì dove sono le origini patronimiche della nostra chiesa cattedrale di Santa Maria Assunta e San Genesio, nella diocesi di San Miniato.

“Questa bella tradizione assume un particolare rilevo in questo triennio di preparazione al Giubileo diocesano che inizierà il 5 dicembre del 2022 – si legge sul sito della diocesi -. L’anno scorso la santa messa fu celebrata dal vescovo Fausto Tardelli, che iniziò questa consuetudine durante gli anni del suo episcopato sanminiatese. Quest’anno invece, monto significativamente, sarà l’arcivescovo di Lucca, mons. Giulietti a presiedere la messa: la nostra diocesi nacque infatti come separazione di alcune zone che prima appartenevano alla diocesi di Lucca e dunque Lucca è di fatto, per così dire, la nostra ‘Chiesa Madre’”.

L’appuntamento è dunque per stasera, alle ore 21.30, presso l’area archeologica di Vico Wallari, sulla strada statale Tosco Romagnola Est, tra La Scala e Ponte a Elsa. La messa sarà all’aperto e saranno ovviamente rispettate le norme sanitari di distanziamento anti contagio previste. In particolare sarà necessario indossare la mascherina.