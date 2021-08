Diocesi: Cuneo e Fossano, sabato 28 il dibattito su “Camminare in una vita nuova. La transizione ecologica per la cura della vita”

Da mercoledì 1° settembre fino alla festa di San Francesco, lunedì 4 ottobre, per i cristiani di tutto il mondo sarà il Tempo del Creato, sul tema: “Una casa per tutti? rinnovare l’oikos (dimora) di Dio”. Sabato 28 agosto all’Alpe Papa Giovanni in Limonetto di Limone Piemonte a partire dalle 10, le diocesi di Cuneo e di Fossano propongono una giornata di dibattito, fraternità e celebrazione dal titolo “Camminare in una vita nuova. La transizione ecologica per la cura della vita”.

“L’attuale crisi climatica sta accelerando l’instabilità ecologica, che si traduce in perdita di quegli habitat che ospitano milioni di specie, compresi gli esseri umani. La nostra chiamata battesimale ci obbliga a coltivare e custodire il giardino di Dio”, è l’appello congiunto del comitato direttivo ecumenico, che è costituito dai coordinamenti delle principali chiese cristiane di tutto il mondo.