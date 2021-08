Coronavirus Covid-19: Nocera Inferiore-Sarno, la Pastorale giovanile organizza, il 24 settembre, il “Freedom Party” per i ragazzi vaccinati

“Giovani, vaccinatevi”. Il Servizio per la pastorale giovanile della diocesi di Nocera Inferiore-Sarno scende in campo nella lotta alla pandemia e nella promozione del vaccino come arma efficace nelle nostre mani. Raccogliendo l’invito anche del vescovo Giuseppe Giudice nasce l’idea del “Freedom Party”, la “festa della libertà”, dove “per libertà non si intende la caduta di ogni limite ma l’esercizio dei propri doveri nel rispetto dei diritti di tutti, primo quello alla salute”, spiegano dalla Pastorale giovanile diocesana.

Mons. Giuseppe Giudice aveva rilanciato l’invito alla vaccinazione il 14 agosto, presiedendo la messa dell’alba a conclusione della novena dell’Assunta, nella basilica di Santa Maria Materdomini a Nocera Superiore. Invito che hanno rilanciato anche Papa Francesco, in un video del 18 agosto, e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella aprendo il Meeting di Rimini.

Perciò, venerdì 24 settembre, presso la parrocchia San Michele Arcangelo di Nocera Superiore, il Servizio per la pastorale giovanile offrirà a tutti i giovani che hanno fatto almeno una dose di vaccino pizza e bibita. “Una serata in allegria e sicurezza, per testimoniare la voglia di recuperare gli incontri belli e la necessità del vaccino perché questo accada”, ha spiegato il responsabile del Spg, don Giuseppe Pironti.

Per accedere, quindi, sarà necessario mostrare il green pass. Per promuovere l’evento e, soprattutto, la campagna vaccinale, l’équipe del Spg ha realizzato anche un video che è possibile guardare sul canale Youtube “Pastorale giovanile Nocera-Sarno”.