Missioni: da domani ad Assisi le Giornate nazionali di formazione e spiritualità. Tra i relatori mons. Satriano e don Pizzoli

Mons. Giuseppe Satriano (foto Siciliani-Gennari/SIR)

“Missionari di speranza, testimoni e profeti”: è il titolo della 19ma edizione delle Giornate nazionali di formazione e spiritualità missionaria organizzate dalla Fondazione Mis sio e dall’Ufficio nazionale per la cooperazione missionaria tra le Chiese della Cei. L’appuntamento, dal 26 al 29 agosto, si svolge alla Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli ad Assisi: 90 i partecipanti in presenza, 120 gli iscritti a distanza che seguiranno l’evento in collegamento web. Il tema anticipa quello della Giornata missionaria mondiale del prossimo 24 ottobre.

Tra i relatori figura monsignor Giuseppe Satriano, vescovo di Bari-Bitonto, presidente della Fondazione Missio: “Una Chiesa interrogata dalle fragilità della pandemia”, l’argomento della sua relazione. Seguiranno interventi di don Marco Galante, sacerdote della diocesi di Padova e cappellano del Covid Hospital di Schiavonia; Emanuela Buccioni, biblista; mons. Ezio Falavegna, docente di teologia pastorale alla Facoltà teologica del Triveneto; don Antonio Scattolini, presbitero della diocesi di Verona e docente di catechetica con l’arte. La tavola rotonda “Il linguaggio dei vissuti”, moderata dal giornalista Gianni Borsa, direttore della comunicazione di Missio, vedrà tra i partecipanti missionari da Asia, Africa e America Latina. Infine, interverrà padre Mario Menin, missionario saveriano e direttore di Missione Oggi. Le conclusioni delle Giornate di Assisi saranno a cura di don Giuseppe Pizzoli, direttore di Missio.