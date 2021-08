“Ieri a Tokyo hanno preso il via le Paralimpiadi. Invio il mio saluto agli atleti e li ringrazio perché offrono a tutti una testimonianza di speranza e di coraggio”. Così Papa Francesco, al termine dell’udienza generale in Aula Paolo VI. Questi atleti, ha proseguito, “manifestano come l’impegno sportivo aiuti a superare difficoltà apparentemente insormontabili”.