Diocesi: Roma, al via il pellegrinaggio a Santiago de Compostela e Fatima

Tutto è pronto per il tradizionale pellegrinaggio della diocesi di Roma di fine estate, guidato dal cardinale vicario Angelo De Donatis e organizzato dall’Opera Romana Pellegrinaggi: si terrà dal 28 al 31 agosto a Fatima, e vedrà la partecipazione di circa 200 fedeli. Un gruppo anticiperà la partenza a domani, giovedì 26 agosto, per visitare Santiago de Compostela, con la guida del vescovo ausiliare, mons. Dario Gervasi, proprio nell’anno del Giubileo compostelano che viene celebrato solo poche volte in un secolo.

Gli altri partecipanti si imbarcheranno a Fiumicino su volo di linea diretti a Lisbona. Atterrati nella capitale portoghese, percorreranno l’ultimo tratto del cammino di Santiago e poi effettueranno una visita della città, con il monastero Dos Jeronimos con la tomba del navigatore Vasco de Gama; la Torre di Belem, simbolo della città; la cattedrale, costruita intorno al 1150 sul terreno di una vecchia moschea; la chiesa di Sant’Antonio da Padova, edificata sulla sua casa natale. Nella serata di sabato 28 lo spostamento a Fatima, dove parteciperanno alla messa. Il giorno successivo, il card. De Donatis presiederà la messa internazionale e terrà una catechesi; la giornata di lunedì sarà caratterizzata dalla Via Crucis a Os Valinhos, luogo della prima e della terza apparizione, e dalla visita di Aljustrel, villaggio natale dei tre pastorelli a cui apparve la Vergine Maria. Il 31 la messa e poi il rientro a Roma.

In diretta su Telepace (canale 73 e 214 in hd; www.telepace.it), in streaming sulla pagina Facebook della diocesi di Roma e su quella dell’Orp verranno trasmesse le celebrazioni da Fatima: la messa delle 18 del 28 agosto; delle 12 del 29 agosto; le liturgie del 30 e del 31 agosto delle 9; e ancora, nei giorni di sabato, domenica e lunedì, il Rosario alle 22.30. La catechesi del cardinale vicario verrà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della diocesi il 29 alle ore 16.30. Gli orari indicati sono quelli italiani.

Il Sir racconterà giorno per giorno i momenti più significativi del pellegrinaggio, con notizie, foto e video in modo da creare un ponte con chi lo seguirà da casa.