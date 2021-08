Giovanni Paolo I: Canale d’Agordo, messa nell’anniversario dell’elezione al soglio pontificio con card. Stella e mons. Marangoni

Torna l’appuntamento con la messa celebrata dal cardinale Beniamino Stella, assieme a monsignor Renato Marangoni, vescovo della diocesi di Belluno-Feltre, in occasione dell’elezione, nel 1978, di Albino Luciani a pontefice con il nome di Giovanni Paolo I. Giunta alla sua 43ma edizione e organizzata in collaborazione con la parrocchia di Canale d’Agordo, “la celebrazione – spiegano gli organizzatori – è uno degli eventi più attesi dell’annuale ‘Appuntamento estivo con Papa Luciani’”. Anche nel 2021, quindi, la centrale piazza papa Luciani di Canale d’Agordo ospiterà giovedì 26 agosto, alle ore 16.30, la celebrazione che ricorda l’elezione al pontificato del concittadino Albino Luciani. “L’evento è ormai diventato un appuntamento fisso per tutti i fedeli e concittadini del papa del sorriso che intendono così ricordare questa iconica figura che tanto si è fatta amare”. Si ricorda che fino al 31 ottobre, presso il Musal – Museo Albino Luciani (www.musal.it) è visitabile la mostra “P. Domenico De Rocco (1889-1958) e la Cina: le avventure di un missionario perseguitato nel Sol Levante” dedicata alla vita di padre Domenico De Rocco, nato proprio a Canale d’Agordo e per 28 anni missionario in Cina. La mostra è aperta con il seguente orario: fino al 12 settembre tutti i giorni (9.00-13.00 e 15.00-19.00). Dal 13 settembre al 31 ottobre: venerdì, sabato e domenica (9.00-12.00 e 15.00-18.00).