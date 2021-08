Musica sacra: Padova, dal 4 settembre la quinta edizione della rassegna “In principio”. Il 27 agosto la conferenza stampa

Giunta alla sua quinta edizione, la rassegna di musica sacra “In principio”, realizzata grazie alla stretta collaborazione tra Orchestra di Padova e del Veneto e diocesi di Padova (Ufficio per la liturgia e parrocchie del centro storico), con il contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, propone quest’anno novità e “prime assolute” per appassionati ed esperti. Ad aprire la rassegna un’intera giornata di appuntamenti – sabato 4 settembre – con la prima conferenza di musica sacra (ore 9.30) dal titolo “Concordia discors” e la partecipazione straordinaria di mons. Giuseppe Liberto, direttore emerito della Cappella Sistina, seguita (ore 12) dall’esecuzione in prima assoluta di “Echi dalla memoria di una lettera”, del compositore contemporaneo Christian Cassinelli e in serata il concerto in cattedrale (ore 19.30). Un “primo giorno” che sarà seguito da un altrettanto atteso momento domenica 5 settembre alle 21 in Salone della Ragione con “Musiche per il Paradiso di Dante” di Salvatore Sciarrino con la partecipazione della compagnia Anagoor. Solo per citare alcune delle novità di questa edizione 2021 che propone appuntamenti fino a sabato 18 settembre.

L’intero programma, il calendario, le modalità di partecipazione e le novità di quest’anno saranno illustrate nella splendida cornice del Battistero della cattedrale, riconosciuto patrimonio Unesco all’interno del circuito Urbs Picta, durante la conferenza stampa in programma venerdì 27 agosto alle 11.30.